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Barış Pınarı bölgesine dönüşler devam ediyor

Türk Kızılay Başkanı Kınık, yeni projelerinin Suriye’ye dönüş programına destek olmak olduğunu belirterek “Şu an dönüşler başladı. Sığınanlar Türkiye’den tekrar o bölgelere dönüyor, tıpkı Afrin’e döndükleri gibi” dedi.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne destek olacaklarını söyledi. Kınık, geri dönenlerin 70 bin kişiyi aştığı Barış Pınarı Bölgesi’ne dönüşlerin artarak devam ettiğini söyledi. 

10 KAMPTA 150 BİN KİŞİ

Kınık, Bursa’da yaptığı açıklamada Suriye’de özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarından sonra terörden arındırılan, özgürleştirilen bölgelerde çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı ile 6 hastane, 1 mobil hastane ve 34 tıp merkeziyle faaliyet gösterdikleri Suriye’de Türkiye’den yaklaşık 2 bin 300 sağlık personelinin çalıştığını bildiren Kınık, 10 kampta 150 bin insanı barındırdıklarını vurguladı. Kamplardaki Suriyelilere gıda desteklerinin devam ettiğini söyleyen Kınık, “Şu anda Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde mobil klinik hizmetlerimiz var. İçeriye düzenli un ve gıda sevkiyatlarımız var” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞLERE DESTEK OLACAĞIZ

Kınık, Barış Pınarı Harekatı bölgesi için planladıkları çalışmalara da değindi. Asıl hedeflerinin dönüşlerle ilgili olduğuna dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti: “Suriye’deki yeni projemiz, devletimizin gönüllü Suriye’ye dönüş programına destek olmak. Biz de elimizden geldiği kadar Türkiye’de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız. Suriye içinde altyapı, sağlık, bakım, gıda destek hizmetlerinin düzenli verilebilmesi ve Türkiye’den gönüllü olarak bu bölgeye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşların eve dönüş sürecine destek olunması noktasında çalışacağız. Şu an dönüşler başladı.  YPG/PKK terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye’den tekrar o bölgelere dönüyor, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra temizlenen Afrin’e döndükleri gibi.”      

Güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra bu bölgelere dönüşün daha da artacağını düşündüklerini belirten Kınık, “Bu bölgeye 2 milyon insan dönebilir. Altyapısı, arazisi, devletimizin iskan politikaları itibarıyla bu bölge 2 milyon insanı çok rahat kaldırır ancak dünyanın destek vermesine bağlı. Elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla ve devletimize destek olarak bu dönüşü teşvik etmeye gayret edeceğiz” dedi.      

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