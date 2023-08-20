İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi
Güncel

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.

20 Ağustos 2023 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı

  • MilliSavunmaBakanlığı
  • BarışPınarı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.