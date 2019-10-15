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''Barış Pınarı Harekatı Arap dünyasının güvenliği için önemli''

Kuveytli eski Milletvekili Velid et-Tabtabai, Barış Pınarı Harekatı'nın Arap dünyasının güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

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Tabtabai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı, Suriye'nin kuzeyinde bir devletçik kurulmasını engellemek bakımından Arap dünyası için önemli. Bu devletçiğin, İsrail örneğinde olduğu gibi bölgenin istikrarını bozucu kanserli bir yapıdan farkı olmayacaktır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın güvenli bir bölge oluşturması açısından Suriye halkı için bir fırsat olduğunu belirten Tabtabai, operasyonun Suriye halkı ve Suriye'nin yararına olduğunu dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Arap Birliğinin tavrı utanç verici"

"Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin tehditlerine karşı Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması açısından doğal hakkıdır." diyen Tabtabai, Arap Birliğinin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan tutumuna tepki gösterdi.

Tabtabai, şunları kaydetti: "Arap Birliğinin tavrı utanç verici ve kabul edilemez. Bu tavır, Suriye ve Türkiye konusunda Arap dünyasının vicdanını yansıtmıyor. Türkiye, İslam ümmetinin bir parçasıdır. Gazze'ye ve birçok bölgeye yardım elini uzatıyor. Türkiye'den hayırdan başka bir şey görmedik. Türkiye ayrıca 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Suriyeliler orada onurlu bir şekilde ve güven içinde yaşıyorlar. Arap ülkelerinde bu sayı yok."

Suriyelilerin yaşayacağı güvenli bölge oluşturulması için Barış Pınarı Harekatı'nın gerekli olduğunu kaydeden Tabtabai, harekat için Türkiye'ye, yönetimine, halkına ve ordusuna teşekkür etti.

Mısır yönetiminin çağrısıyla 12 Ekim'de dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

Bildiride, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi" talep edilmişti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da daha sonra yaptığı açıklamada Arap Birliğinin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisinin resmi tavırlarını yansıtmadığını ifade etmişti.

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