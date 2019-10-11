'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propaganda yapanlara operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada Türkiye'nin birlik ve beraberliği aleyhine yapılan, suç oluşturan paylaşımlarla ilgili inceleme başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün işgal etmiş olduğu Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan, terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitlenin güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde sosyal medya üzerinden çağrı yapan 18 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde, İzmir merkez, Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi. 7 şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam etiği öğrenildi.