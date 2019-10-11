23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8483
  • 6,4452
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propaganda yapanlara operasyon

İzmir'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada, terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitlenin güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde paylaşım yapan şüphelilere operasyon yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunana 18 şüpheliden 11'i yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada Türkiye'nin birlik ve beraberliği aleyhine yapılan, suç oluşturan paylaşımlarla ilgili inceleme başlattı.
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün işgal etmiş olduğu Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan, terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitlenin güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde sosyal medya üzerinden çağrı yapan 18 şüpheliyi tespit etti.
 
Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde, İzmir merkez, Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
 
Şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi. 7 şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam etiği öğrenildi.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Cidde açıklarındaki İran petrol tankerinde patlama

Cidde açıklarındaki İran petrol tankerinde patlama

YPG'li teröristler sivilleri katletti

YPG'li teröristler sivilleri katletti

Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması

Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Barış Pınarı Harekatı'na kim destek, kim köstek oluyor?

Barış Pınarı Harekatı'na kim destek, kim köstek oluyor?

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

CHP’li başkana çete üyesi koruma

CHP’li başkana çete üyesi koruma
 

POPÜLER HABERLER

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA