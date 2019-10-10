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Barış Pınarı Harekatı son durum ne? Suriye Operasyonu son dakika gelişmesi var mı?

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi. Barış Pınarı Harekatı son durum ne? Suriye Operasyonu son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, 'Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik.' diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Barış Pınarı Harekatı son durum ne? Suriye Operasyonu son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.. 
 
BARIŞ PINARI HAREKATI SON DURUM NE? 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik." diye konuştu.
 

 
SURİYE OPERASYONU SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI? 
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.
 
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde devam ediyor.
 

 
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.
 
Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

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