Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.
- AA
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.
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