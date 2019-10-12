Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolardan Türk milletine mesaj
Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.
- İHA
Barış Pınarı Harekâtı’na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi.
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