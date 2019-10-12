İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 4. GÜNÜNDE YAŞANANLAR

09:50 - Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi. Bakan Akar, 'Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor.' dedi.

09:21 - Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.

08:32 - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

07:18 - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

00:10 - Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen SMO mensupları, sınırın sıfır noktasında bulunan birliklere zırhlı araç ve otobüslerle hareket etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu. SMO mensuplarının Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.