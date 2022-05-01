Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütünden temizlenen bölgede ramazan coşkusu

Türkiye'nin çabaları ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle bölgede sağlanan güven ve istikrar ortamı gün geçtikçe güçleniyor. Buna rağmen Tel Abyad ve Rasulayn'daki halkın alım gücü, son iki yılda yaşanan kuraklık, büyük zarar gören tarım sektörü ve hayat pahalılığı yüzünden olumsuz etkilendi.

Bu olumuzluğa rağmen Ramazan Bayramı'na bir gün kala, her iki ilçedeki pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun ürünler için pazar yerinde alışveriş yaptı.

- "BAYRAMA HAZIRLIK YAPILDIĞI HİSSEDİLİYOR"

Tel Abyadlı Ahmet Arran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyon sonrası Tel Abyad'ın, gençler için daha özgür ve yaşanabilir bir yer olduğunu söyledi.

Arran, YPG/PKK'lı teröristlerin işgali sürecinde gençlerin hareket alanlarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle bayram günlerinde bayram mutluluğunu hissetmediklerini aktardı.

Halkın bütçesinin, yükselen yakıt fiyatları ve enflasyon yüzünden kısıtlı olduğunu belirten Arran, "Sivillerin maddi durumu kısıtlı. Buna rağmen pazarda kalabalık var. Bayrama hazırlık yapıldığı hissediliyor." dedi.

Arran, Tel Abyad halkının ve dünyada yaşayan tüm Müslümanların bayramını kutlayarak Suriye'de barışın tesis edilmesi için temenni de bulundu.

Diğer bir Tel Abyadlı Adnan Derviş, "Çocuklara bayram kıyafetleri aldık. Bayram tatlısı ve kurabiye. Çocukların yüzü gülsün." diye konuştu.

Sultan Abdülhamit Han Hamamı sahibi Ebu Bilal Ammuri, geçen bayramlara kıyasla pazarda hareketlilik yaşandığını söyledi.

Ammuri, Barış Pınarı Harekatı sonrası 3'üncü bayrama hazırlandıklarını belirterek, "Olumlu ve olumsuz noktalar gözlemledim. Kentte elektriğin verilmesi pazarda kalabalık yaşanmasına neden oldu." diye konuştu.

Gece geç saatlere kadar pazarda kalabalığın devam ettiğini belirten Ammuri, "Kalabalık var ancak alışveriş seviyesi düşük. Bütçe zayıf. Yaşamsal malzemelerin fiyatları çok pahalı." ifadesini kullandı.

- TEL ABYAD'DA GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI

SMO Komutanlarından Ahmet Ammuri, Tel Abyad'da yaşayanların bir bayramı daha güvenli bir ortamda geçirmesi için pazarda ve yan sokaklarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Komutan Ammuri, kent girişinde ve pazarda iki kontrol noktasının kurulduğunu, giriş çıkış yapan tüm araç ve motosikletlerin arandığını belirtti.

Tel Abyad halkını YPG/PKK'nın teröründen korumak için gece gündüz pes etmeden çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Ahmet Ammuri, Suriye'dekilerin ve tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.