Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlendi, Türkiye'nin onardığı okullar sayesinde geleceğe umut doğdu

AA 18 Haziran 2021 Cuma 14:53 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:31

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Türkiye'nin sağladığı istikrar ve güven ortamı eğitim öğretim hayatına olumlu yansıyor.

Terör örgütünün işgalinde tuttuğu Tel Abyad ilçesinde, 4 yıl boyunca sözde askeri üs olarak kullanarak tahrip ettiği okullar ile bakımsız kalan 22 okul, Türkiye'nin desteği sayesinde tekrar hizmete girdi.

Şanlıurfa Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Tel Abyad Yerel Meclisin iş birliğiyle ilçede eğitim materyali eksikliği bulunan 130 okula da masa, sandalye, yazı tahtası ve laboratuvar desteği verildi.

Teröristlerden temizlenmesinin ardından eğitime verilen destek sayesinde bölgede okula giden öğrenci sayısında da artış yaşanıyor.

- "22 OKULUN BAKIM ONARIMI YAPILDI, 4 OKUL ONARIM AŞAMASINDA"

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı sonrasında eğitim öğretim alanında olumlu adımlar atıldığını söyledi.

Hac İmam, Türkiye'nin bölgede sağladığı güven ve istikrar ortamının, okula giden öğrenci sayısına yansıdığını belirtti.

Bu yıl liselere geçiş sınavına yaklaşık 520 öğrencinin kayıt yaptığını aktaran Hac İmam, "Öğrencilerin sayısında olumlu göstergeler görebiliriz. Öğrenci sayısı, geçen yıla oranla yüzde 100'den fazla arttı." dedi.

Bölgede eğitim öğretimin artmasında en önemli katkıyı Türkiye'nin sağladığını vurgulayan Hac İmam," Tel Abyad bölgesinde 22 okulun bakım onarımı yapıldı, 4 okul da onarım aşamasında." ifadesini kullandı.

Hac İmam, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 33 bin öğrencinin okullara kayıt yaptırdığını kaydetti.

-"GELECEK İÇİN UMUDUM OLDU"

Tel Abyadlı lise öğrencisi Abdüllatif Bathavi, Tel Abyad'da okulların durumunun 10 yıl öncesinden daha iyi olduğunu ve Türkiye'deki okullardan geri olmadığını söyledi.

Eczacı olmayı hedeflediğini belirten 9. sınıf öğrencisi İbrahim Abdullah da bakım ve onarımı yapılan okullar sayesinde hayalinin artık gerçekleşebileceğini belirterek "Okuyup yurt dışında üniversiteye gitmek için hazırlanacağım. İnşallah burada üniversiteler açılır da buna gerek kalmaz. Bakım ve onarımı yapılan okullar sayesinde gelecek için umudum oldu." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Midyen Buayyer ise "Öğrencilere önem veriliyor. Okullardaki eğitim malzemeleri yenilendi, eğitim hayatıma devam etmek için motive oldum." dedi.