Barış Pınarı’nda yaralar hızla sarılıyor 

Türkiye, Barış Pınarı Bölgesinde gıda yardımından sonra, terör örgütünün baskıları sonrasında travma geçirmiş kişilere, yaşadıkları stresi azaltma ve travma sonrası ortaya çıkan olumsuz durumlarla baş edebilme becerileri kazandırmak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen çalışmalarda 687 vaka ele alındı. Bu kapsamda 6 bin 322 kişiye psikososyal destek verildi. Sadece 31 Ekim 2019’da 26 psikolojik vaka yaşandı ve 176 kişiye psikososyal destek verildi.

VALİLİĞİN YOĞUN DESTEĞİ

Şanlıurfa Valiliği’nin yoğun destekleriyle Telabyad’da günlük 7 bin 61 muayene yapıldı. Bunların dağılımı şöyle: “Dahiliye servisinde 1.360, göz servisinde 113, Çocuk Hastalıkları servisinde 1.254, Kadın Hastalıkları servisinde 696, Radyolojide 565, laboratuarda 604, pansuman yapılan 16, gece acil servis hizmetinden yararlanan 1816, mobil Tırlarda sağlık hizmeti alan 481, Türkiye başta olmak üzere başka sağlık birimlerine sevk edilenlerin sayısı ise 126 oldu.”

GÜNLÜK 11 BİN 529 MUAYENE

Rasulayn’da ise günlük 4.468 muayene yapıldı. Bunların; 552’si dahiliye servisinde, çocuk hastalıkları servisinde 762, kadın hastalıkları servisinde 259, radyoloji servisinde 52, pansumanda 107, gece acilde 1145, mobil Tırlarda 1510 kişi hizmet aldı. 51 kişinin ise başka sağlık kurumlarına sevkleri yapıldı. Telabyad ve Rasulayn’da günlük 11 bin 529 muayene yapılıyor.

SINIRA 13 TRİYAJ MERKEZİ

Barış Pınarı Harekat Bölgesi sınırına ise Şanlıurfa Valiliği tarafından 13 Triyaj Destek Merkezi kuruldu. Bu merkezlerde 500 Acil Sağlık Personeli, il dışından gelen 174 uzman doktor ve 33 öğretim görevlisi hizmet veriyor. Triyaj merkezleri, çatışma alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirlemesinde önemli rol üstleniyor.