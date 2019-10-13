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Barış Pınarı’ndan Cennet Irmağı’na

Bölücü terör örgütü YPG/PKK/’ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu törenle toprağa verildi. 

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile son yolculuklarına uğurlandı. Harekatın ilk asker şehidi olan Ahmet Topçu için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamıt Gül, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehidin ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. 

Şehidin babası Fevzi, annesi Müslüme, kardeşi Mertcan ve diğer yakınları, taziyeleri kabul etti. Şehidin babaannesi Ayşe ve dedesi Ahmet Topçu da törende tekerlekli sandalye ile yer aldı. Şehidin kardeşi Mertcan Topçu törene ağabeyinin komando beresi ile geldi. Törende, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Akar, şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan Topçu ile el ele tutuşarak cenazenin arkasından yürüdü. Topçu’nun naaşı Cebeci Şehitliği’nde defnedildi..  

BAYRAĞI DAMATLIK YAPTIM   

Şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek için de memleketi Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi. Törende metanetini koruyan şehidin eşi Gülseren Bebek’in “Bu bizim düğünümüz. Aşkım düğünün çok kalabalık. Al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım. Bize bu gururu yaşattığın için Allah senden razı olsun” sözleri törene katılanları duygulandırdı. 

GURUR DUYUYORUZ 

Şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur da anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, “Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye’nin kalbinde yaşıyorsun. Şehitlik herkese nasip olmaz. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor” dedi. Bebek’in naaşı Kerpetenli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 

ON BİN KİŞİ UĞURLADI 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytindalı Harekatı Bölgesi’ndeki bir askeri üsse YPG/PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ile Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer de son yolculuklarına uğurlandı. Bilgen için memleketi Bilecik’in Bozhöyük ilçesinde düzenlenen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Oğlunun tabutuna sarılan anne Nezaat Bilgen, “Annem ben ölseydim. Benim oğlum çok güçlüydü. Benim oğlum sevdalı olmuştu. Oğlum, gitme” diyerek gözyaşı döktü.  Şehidin Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşi Ömer Bilgen, törende ağabeyinin kamuflajını giydi. On bin kişinin katıldığı törenin ardından Bilgen’in naaşı Bozüyük Asri Mezarlığı’na defnedildi.      

ÖCÜNÜ ALACAĞIM 

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer için de memleketi Konya’da tören düzenlendi. Şehit Mermer’in babası Recep, annesi Necla ve kız kardeşi Fatma Zehra Mermer ile nişanlısı Buse Kocabaş, tabuta sarılarak ağladı. Mermer’in kız kardeşi Fatma Zehra Mermer’in, ‘Polis olup ağabeyimin öcünü alacağım’ sözleri törendekileri duygulandırdı. Nişanlısı Buse Kocabaş’ın törene şehidin askeri kamuflajı ile katıldığı görüldü. Şehit Onbaşı Yunus Mermer’in naaşı Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntüler El Bab´dan! Ve geliyorlar

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