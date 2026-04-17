  • Barışın Anahtarı Türkiye! İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır
Güncel

Barışın Anahtarı Türkiye! İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır.' ifadesini kullandı.

17 Nisan 2026 Cuma 20:50
Barışın Anahtarı Türkiye! İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dünya barışı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.

