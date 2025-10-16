İSTANBUL 20°C / 14°C
  Barışma bahanesiyle evine gittiği sevgilisini katletti
Güncel

Barışma bahanesiyle evine gittiği sevgilisini katletti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski sevgilisi Aysel Karakoç'u 5 kez bıçaklayarak öldüren Fethi Ş., çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Barışma bahanesiyle evine gittiği sevgilisini katletti
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Ş. (35), barışmak için bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç'un (38) evine geldi.

İkili arasında çıkan tartışmada Fethi Ş., Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Fethi Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Fethi Ş., savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullanarak savunma yapmadı. Fethi Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

