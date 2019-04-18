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Barışmak istediği eski kız arkadaşının annesini öldüren babasını yaralayan sanığa ceza yağdı

İzmir'in Torbalı ilçesinde barışmak istediği eski kız arkadaşının annesi Fadime Yün'ü bıçaklayarak öldüren, babası Fahri Yün'ü de yaralayan, eski kız arkadaşını tehdit eden sanık Yusuf Can Özalp, cinayetten müebbet ve yaralama ile silahla tehdit suçlarından toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

  • Atakan Şen
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Olay, geçen 4 Haziran'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün'ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün'ü de yaraladı. Olayın ardından Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yusufcan Özalp, olayda yaralanan Fahri Yün ve kızı Merve Yün ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı geçen celsede verdiği mütalaası olan sanık Yusufcan Özalp'in, Fadime Yün'ü 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahri Yün'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, Merve Yün'e karşı da 'yaralama' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılma talebini yeniledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, takdiri indirim nedenlerinin kullanılmamasını talep etti. 

Müebbet hapis ve 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Sanık ver sanık avukatları son savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyeti davaya kısa bir ara verdi. Mahkeme başkanı davanın sonuçlandığını açıklayıp, sanık Yusufcan Özalp'e; Fadime Yün'e yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile, Fahri Yün'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı için cezanın 12 yıl hapis cezasına, Merve Yün'e yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezasına, Merve Yün'e yönelik 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Yusufcan Özalp müebbet hapis ve toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası alırken mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi.

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