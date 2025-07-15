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Bariyer aracı delip geçti! Feci şekilde can verdiler

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Motor bölümünden girip bagajdan çıkan bariyer, araçta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

İHA15 Temmuz 2025 Salı 14:08 - Güncelleme:
Bariyer aracı delip geçti! Feci şekilde can verdiler
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Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Bariyerlerin aracın motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçe ilçesi Gaziantep yönü Başer kimya arkasında meydana geldi. K.A. idaresindeki 27 AVG 36 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada araçta bulunan şoför K.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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