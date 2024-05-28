Bariyere çarpan otomobil alev alev yandı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Erzincan- Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde meydana geldi. Sürücü Kadir Ateş'in kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenler, otomobildeki sürücüyü yaralı olarak dışarı çıkardı ancak yanındaki Sedat Fidan çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürülmesinin ardından Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.