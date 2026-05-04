İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2008
  • EURO
    52,9269
  • ALTIN
    6569.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BARKAN 3 SAHA'ya çıkıyor... HAVELSAN'dan yeni insansız kara aracı
Güncel

BARKAN 3 SAHA'ya çıkıyor... HAVELSAN'dan yeni insansız kara aracı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, başlıyor. HAVELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda insansız kara aracı BARKAN3'ün SAHA 2026'da ilk kez sahne alacağını belirtti.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 22:02 - Güncelleme:
BARKAN 3 SAHA'ya çıkıyor... HAVELSAN'dan yeni insansız kara aracı
ABONE OL

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını İstanbul Fuar Merkezi'nde açacak.

SAHA 2026, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenecek SAHA 2026, alanın 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atacak. 120'nin üzerinde ülkeden katılımın beklendiği fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

HAVELSAN, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda insansız kara aracı BARKAN3'ün SAHA'DA yer alacağını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.