Güncel

BARKAN'ı yakından inceledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Kampüsü'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA24 Şubat 2026 Salı 18:15 - Güncelleme:
BARKAN'ı yakından inceledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Kampüsü'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Törenden önce kampüste incelemelerde bulunan Erdoğan'a, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BARKAN'I YAKINDAN İNCELEDİ

Gökbey helikopteri simülatörünün maketini ve HAVELSAN Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, insansız kara aracı BARKAN'ı yakından inceledi.

Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

