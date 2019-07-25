Barkın Bayoğlu kazası ne zaman oldu? Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu kimdir, kaç yaşında öldü?

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BARKIN BAYOĞLU KAZASI NE ZAMAN OLDU?

Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu, 2017 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Çıkışı Beşiktaş sapağında gece yarısı meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

ALTIN ELBİSELİ ADAM BARKIN BAYOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Barkın Bayoğlu, 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimine İstanbul'da başlayan Bayoğlu, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi nedeniyle eğitimini orada sürdürdü.

26 senedir motor kullanan Bayoğlu, yaptığı test sürüşlerini internette yayınlanmaya başlayıp kısa sürede motosiklet tutkunlarının fark etmesiyle takibe aldığı bir isim oldu.

Barkın Bayoğlu 25 Temmuz 2017 tarihinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

ALTIN ELBİSELİ ADAM LAKABI NASIL ÇIKTI?

Barkın Bayoğlu, Kazakistan'da çalışırken bir müzede gördüğü M.Ö. 5. yüzyılda ölen bir prensin, altından elbisesi ve kırmızı bir kaftanı ile birlikte gömüldüğünü ve üzerindeki yazıların Türkçe olmasından etkilenir. Türkiye'ye döndüğü zaman bir video çekiminde giydiği tulumun altın rengi olması ile Altın Elbiseli Adam fikri ortaya çıktı.

Barkın Bayoğlu ve yönetmen iki arkadaşı ile birlikte çektikleri motorsiklet videoları ilgi görmeye başlayınca ilk önce Showmax'te Piston adlı bir program yaptılar. 10 bölüm süren program sonrasında Barkın Bayoğlu, arkadaşlarının ısrarı üzerine Skytürk'te Altın Elbiseli Adam olarak programa başladılar. Daha sonra ise 2012 yılı başlarında Okan Bayülgen ile 18 TV kanalı işine girdi. Bir çok dergide motosiklet üzerine yazıları büyük ilgi ile karşılanmıştı.

Barkın Bayoğlu'nun motorsiklet videolarını, incelemelerini ve programlarını takip eden hatırı sayılır bir takipçisi, hayranı vardı.