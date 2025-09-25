Fener Rum Patriği Bartholomeos, Hıristiyanların Türkiye'de 'zulüm' gördüğü yönündeki açıklamasının yanlış çevrildiğini belirterek "Zülüm kelimesini kullanmadım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un açıklamaları Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun internet sitesinde "Türkiye'de kalan az sayıdaki Hıristiyan'ı, karşılaştığı zorlukları, zulümleri konuştuk" ifadeleriyle yayınlanmıştı.

'Zülüm' kelimesinin Türkiye'de büyük tepki çekmesi üzerine internet sitesindeki ifade 'sıkıntılar' olarak değiştirilmişti.

AZINLIKLARDAN TEPKİ

Akşam Gazetesi'nin "Zulüm yok, kıymet var" başlığı ile manşetine taşıdığı açıklamaya Ermeni Cemaati ve Türk Ortodoks Kilisesi yetkilileri "Türkiye'de Hıristiyanlar bırakın zulüm görmeyi el üstünde tutuluyor" sözleriyle tepkilerini dile getirmişti.

Bartholomeos CNN Türk'e verdiği röportajda Türkiye'de Hıristiyanların zulüm gördüğü yönünde bir kelime kullanmadığını belirterek, "Zulüm kelimesini kullanmadım, haşa! Günlük hayatımızda zorluklar problemler çıktığını söyledim. Yanlış tercüme edildi" dedi.

