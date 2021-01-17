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Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Vali'den ilk açıklama

Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamasında 'İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı.' dedi.

DHA17 Ocak 2021 Pazar 12:56 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 13:44
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Bartın Valisi Sinan Güner, "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor." açıklamasında bulundu.

Bartın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.

Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi. Bartın Valisi Sinan Güner olayla ilgili olarak, “Şu anda böyle bir ihbar var. Deniz çok kötü. Geminin yanında bulunan gemilere talimat verdik yardımcı olsun diye. Gelişmeleri takip ediyoruz, şu anda geminin battığına veya yan yattığına dair herhangi bir bilgimiz yok.” dedi.

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