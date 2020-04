Bartın iftar ve sahur vakitleri, sabah ezanı saat kaçta? Diyanet Bartın 2020 iftar ve sahur saatleri Ramazan İmsakiyesi

23 Nisan 2020 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:31

Bartın iftar ve sahur saatleri 2020 Bartın Ramazan imsakiyesi hakkında araştırma yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. 'İftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' sorularını yönelten vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yayımlanan 2020 Ramazan imsakiyesine erişmek istiyor. Bartın iftar imsak ve sahur vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek kişilerin, Bartın iftar ve sahur vakti hakkında araştırmaları sürüyor. Bartın iftar ve sahur vakti, akşam ezanı saat kaçta? İşte, milyonlarca kişinin merak ettiği iftar ve sahur saatleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan İmsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı.

Mübarek Ramazan ayında oruç tutan müminler, sahur ve iftar için sofraya oturacaklar. Bu nedenle iftar vakti, sahur vakti ve akşam ezanı saatleri yakından takip ediliyor. Bu yıl Nisan ayında başlayan 2020 Ramazan ayı her yıl 11 gün geriye gitmektedir. Özellikle son 10 yıldır yaz mevsimine yakın dönemlere rastlamış olan oruç ayı yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru gelmektedir. Miladi yıla göre Kameri (Hicri) yılın 11 gün eksiden ya da bir başka deyişle geriden başlaması nedeniyle her yıl başlangıç tarihi değişmektedir. Bu durum aynı zamanda yılın her döneminde oruç tutulmasına da vesile olur.

Bartın ilinde yaşayan vatandaşlar da Bartın iftar vakti ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bartın için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Bartın iftar, sahur ve imsak vakitleri Ramazan imsakiyesi!

BARTIN 2020 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bartın'da 04:13'e kadar gerçekleşecek.

BARTIN'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Bartın'da ilk iftar vakti 19:48'de gerçekleşecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZANDA OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)