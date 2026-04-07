7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • Bartın merkezli 16 ilde operasyon: 26 şüpheliden 18'i tutuklandı
Güncel

Bartın merkezli 16 ilde operasyon: 26 şüpheliden 18'i tutuklandı

Bartın merkezli 16 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'i tutuklandı.

AA7 Nisan 2026 Salı 13:58 - Güncelleme:
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, bazı kişilerin "7258 sayılı kanuna muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma" suçunu işledikleri ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.

Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere temin edilen banka hesapları ve GSM hatlarının, yurt dışında bulunan suç örgütü yapılanmasına aktarıldığı ve ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bartın, İstanbul, Sakarya, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Trabzon, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında suç örgütü yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen zanlının da yer aldığı 18 şüpheli tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

