Bartın merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bartın merkezli Zonguldak ve Karabük'te, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla 9 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Bartın'a getirilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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