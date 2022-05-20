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Bartın Üniversitesinin kurumsal isim kısaltması belirlendi

Bartın Üniversitesinin kurumsal isim kısaltması 'BARÜ' olarak belirlendi.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 22:10 - Güncelleme:
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesinin görsel kimliği "Büyüyoruz, Gelişiyoruz ve Yenileniyoruz" sloganıyla güncellenerek yeni sözel işaret olan "BARÜ" tanıtıldı.

Bartın Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak yapılan çalışmaların ardından "Görsel Kimlik Kılavuzu" güncellendi.

Üniversitenin misyonuna bağlı kalınarak yenilenen görsel kimlikle birlikte yeni sözel işaret de belirlendi.

Bartın Üniversitesi, kurumsal isim kısaltması olarak belirlenen sözel işareti "BARÜ" ile sürdürülebilirlik, kalite ve sağlamlık değerlerini yansıtmaya devam eden bir yapıya kavuştu.

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