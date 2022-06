Bartın Valiliği'nden hayati uyarı: Zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayın

Merkez Kemerköprü mevkisinde çalışmaları inceleyen Arslan, AA muhabirine, yaklaşık 2 saattir yağışın aralıksız devam ettiğini dile getirerek, kentin saat 18.00'e kadar ciddi bir yağış alacağı konusunda uyarı yapıldığını hatırlattı.

Arslan, bütün ekiplerle sahada olduklarını, Kozcağız ve Kumluca beldelerini ziyaret ettiğini, orada alınan önlemleri ve tedbirleri yerinde gördüğünü kaydetti.

Yağışın devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Biz özellikle bu bölgede ırmak ve dere kenarlarındaki araçları kaldırdık, dükkanlarımızı boşalttık. Vatandaşımız selden olumsuz etkilenmesin, su basmalarına karşı birçok tedbir aldık. Sahada birçok aracımız var. Aldığımız ihbarlara yönelik anında müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, diğer illerden destek ekipleri istediklerini AFAD tarafından kente takviye araçlar gönderildiğini belirterek, şunları söyledi:

"En sevindirici yönü işin, can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Sahada şu an bize bu yönde gelen bir ihbar yok. Çok şükür en sevindirici yönü bu ama temennimiz bir an önce hasarsız, can kayıpsız bu felaketi atlatmamız. Bartın merkezde çok yağışımız var. Bir de Ulus bölgesinde, Kozcağız beldemiz, Abdipaşa ve Kumluca beldelerimizde ciddi bir yağış var. Amasra ve Kurucaşile ilçeleri nispeten daha iyi durumda. Vatandaşlarımızdan zorda kalmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını istiyoruz, mümkünse dışarda olmasınlar, dikkatli olsunlar, alt katlarda kalmasınlar, yükseklere çıksınlar. Dikkatli olsunlar. Bugün 100 kilogramın üstünde yağış alacağımız söylenmişti. Şu anda da görüyorsunuz, ciddi anlamda yağış alıyoruz. Bugün gece saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor. Yarın da bir miktar var ama bugünkü kadar olacağını düşünmüyoruz."

Daha sonra Vali Arslan ve Belediye Başkanı Cemal Akın bölgede incelemelerde bulundu.