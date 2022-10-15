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Bartın'da acı gün

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yakınları bulunanlar, Bartın Devlet Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Bartın'da acı gün
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Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı patlamada yakınlarının durumunu merak edenler ise Bartın Devlet Hastanesi önünde acı bekleyişini sürdürüyor. Yakınlarından haber almak için bekleyen vatandaşlardan Malik Karaahmet, "Yakınımız madende çalışıyordu. Durumu hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. 12 yıldır madende çalışıyordu. Zonguldak ve Bartın'daki vatandaşların kaderi bu. Hepimiz oralarda çalışıyoruz. Yakınımızın emekliliğine 1 yıl vardı" ifadelerini kullandı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde yakınlarından acı haberi alanlar ise sinir krizleri geçirirken, Diyanet Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kızılay ailelere psikososyal destek veriyor.

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