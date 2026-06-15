Bartın'da bulunan İHA mercek altında! İlk incelemede dikkat çeken detaylar

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda dalgaların sahile sürüklediği insansız hava aracı jandarma ekipleri tarafından sahilden alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Jandarma uzman ekipleri tarafından incelenen dronda mühimmat bulunmadığı öğrenilirken, gövde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan eklenti, vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi.

Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının kesin menşeinin ise Ankara'da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor.

Bulunan insansız hava aracının, mühimmat taşıma özelliğinin bulunduğu fakat saldırı dronlar için önceden gönderilerek radarları aldatmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. İlk tespitlerde çok az metal kullanıldığı belirlenen dronun hasar gördüğü de tespit edildi.

Dronu gören ve jandarmaya bilgi veren Mustafa Eren, "Plajda otururken dalgaların arasında beyaz bir nesne gördüm. Arabadan dürbünümü istedim. Dürbünle baktığımda askeri bir insansız hava aracı olduğunu anladım. Üzerindeki numaraları, ve pervanesini gördüm. O esnada devriye gezen jandarma trafik ekibine söyledim. Sonra jandarmalar gelerek, güvenlik tedbiri, sahili boşalttı. İnceleme yapıldı. Bu gün de jandarma ekipleri insansız hava aracını alarak götürdü" diye konuştu.