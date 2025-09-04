İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1783
  • EURO
    48,1265
  • ALTIN
    4685.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bartın'da çevre katliamı: Denizi kirleten şirket cezadan kaçamadı
Güncel

Bartın'da çevre katliamı: Denizi kirleten şirket cezadan kaçamadı

Bartın'da denize atık bırakan ticari geminin ait olduğu şirkete 10 milyon 918 bin 908 lira ceza uygulandı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 11:41 - Güncelleme:
Bartın'da çevre katliamı: Denizi kirleten şirket cezadan kaçamadı
ABONE OL

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, İnkumu sahilindeki deniz kirliliği ihbarının ardından Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri ile ilgili birimlerin ivedilikle görevlendirildiği belirtildi.

Bahse konu kirliliğin olduğu bölgedeki 7 ticari geminin deniz kirliliğine sebep olduğu şüphesiyle Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca kontrol edildiği, gemilerin sintinelerinden, kirli alandan ve temiz denizden numunelerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan numuneler, incelenmesi/analiz edilmesi için 23 Haziran 2025 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderilmiş, Analiz Sonuç Raporu'na göre deniz kirliliğine sebep olduğu tespit edilen VOLGA-DON 5021 isimli '8955873' İMO numaralı 'PALAU' bayraklı ticari geminin şirketine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20/I/3 maddesi kapsamında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde 10 milyon 918 bin 908 TL idari para cezası uygulanmıştır."

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.