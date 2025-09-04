Bartın'da çevre katliamı: Denizi kirleten şirket cezadan kaçamadı

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, İnkumu sahilindeki deniz kirliliği ihbarının ardından Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri ile ilgili birimlerin ivedilikle görevlendirildiği belirtildi.

Bahse konu kirliliğin olduğu bölgedeki 7 ticari geminin deniz kirliliğine sebep olduğu şüphesiyle Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca kontrol edildiği, gemilerin sintinelerinden, kirli alandan ve temiz denizden numunelerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan numuneler, incelenmesi/analiz edilmesi için 23 Haziran 2025 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderilmiş, Analiz Sonuç Raporu'na göre deniz kirliliğine sebep olduğu tespit edilen VOLGA-DON 5021 isimli '8955873' İMO numaralı 'PALAU' bayraklı ticari geminin şirketine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20/I/3 maddesi kapsamında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde 10 milyon 918 bin 908 TL idari para cezası uygulanmıştır."



