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Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

DHA30 Eylül 2024 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı verdiği Bartın'da, valilikçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Nurtaç Arslan imzasını taşıyan açıklamada, "Bartın il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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