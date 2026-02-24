İSTANBUL 14°C / 6°C
24 Şubat 2026 Salı
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Bartın'da hırsız paniği... Evine pencereden giren genç polisi harekete geçirdi

Bartın'da gece yarısı evine pencereden giren genç, paniğine neden oldu. Alarma geçen ve kapı kapı dolaşan polis ekipleri ise, gerçek ortaya çıkınca normale döndü.

24 Şubat 2026 Salı 01:47
Edinilen bilgiye Bartın Kemerköprü Mahallesi Ahçeloğlu Sokak'ta yaşayan ve ismi açıklanmayan bir genç, evin anahtarını evde unuttuğu için zemin katta bulunan dairesine pencereden girdi. Yoldan araçla geçen bir vatandaş ise durumdan şüphelenerek, 112 ihbar hattını aradı. Şahsın hırsız olabileceğini söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi yönlendirildi. Ekipler kapı kapı dolaşarak, demir kapısı bulunan ve penceresi zemine yakın bina aradı. İhbarcı ile tekrar temasa geçen ekipler, yapılan görüşmenin ardından tarif edilen adresi buldu. Evin kapısını çalan ekipler, kapıya çıkan gençlerin ihbar edilen adreste yaşadığı ve anahtarı evde unuttuklarını öğrendi.

Çevredeki kapıları da çalan ekipler, gençlerin kimliklerini alarak gençlerin genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Kontrollerde olumsuz bir durumun çıkmaması ve gençlerin söylemlerini komşularının da doğramasının ardından ekipler normale döndü.

