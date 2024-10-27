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Bartın'da maden işçisi Ferdi Tayyar'a son veda! Adalet Bakanı Tunç, cenazeye katıldı

Bartın'da bir maden ocağında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve birçok yetkili katıldı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Bartın'da maden işçisi Ferdi Tayyar'a son veda! Adalet Bakanı Tunç, cenazeye katıldı
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Amasra ilçesindeki maden ocağında dün galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodundaki göçükte yaşamını yitiren Tayyar'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesine bağlı Sütlüce köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, helallik alındı.

Törene katılan Bakan Tunç, maden işçisi Tayyar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze, Orta Mahalle Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, maden işçisinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında dün meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan işçi Ferdi Tayyar (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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