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  • Bartın'da misafirlik pahalıya patladı! Koronavirüs kurallarını ihlal ettiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler
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Bartın'da misafirlik pahalıya patladı! Koronavirüs kurallarını ihlal ettiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

IHA27 Kasım 2020 Cuma 14:49 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 14:49
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Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde gerçekleşen olağanüstü toplantısında insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alınırken bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.’nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.’nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

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