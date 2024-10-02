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Bartın'da sağanak 7 köyü vurdu!

Bartın'da etkili olan şiddetli yağışlar Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu. 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Bartın'da sağanak 7 köyü vurdu!
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Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Öte yandan sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

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