13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Güncel

Bartın'da şiddetli fırtına hayatı felç etti

Bartın'da etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, 6 araç hasar gördü.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 08:18
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısının büyük bölümü fırtınanın etkisiyle savruldu.

Çatıdan düşen parçalar, bina önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çatının büyük bölümü binanın yanına düştü.

Çatısı uçan apartman ve çevredeki binalarda oturanlar, olay anında büyük bir gürültüyle kendilerini dışarı attıklarını ifade etti.

