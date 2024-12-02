Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan Zeki (65) ile eşi Mukaddes Akküp'ten (65) haber alamayan yakınları, çiftin ikametlerine gitti.
Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Akküp çiftinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendiriliyor.