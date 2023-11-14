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  • Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bartın'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2023 Salı 15:40 - Güncelleme:
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.Ç. (56) idaresindeki 74 M 0056 plakalı minibüs, Arıt köyü yolu Çamaaltı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araç ağaca çarparak durabildi, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alperen Yılmaz (14) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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