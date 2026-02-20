İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8507
  • EURO
    51,6463
  • ALTIN
    7089.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Baş komiserim'' yalanıyla 4 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar eş zamanlı operasyonla yakalandı
Güncel

''Baş komiserim'' yalanıyla 4 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar eş zamanlı operasyonla yakalandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini baş komiser olarak tanıtarak 3 milyon 814 bin 250 TL dolandıran şahıslar, gerçek polislere yakalandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

IHA20 Şubat 2026 Cuma 15:20 - Güncelleme:
''Baş komiserim'' yalanıyla 4 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar eş zamanlı operasyonla yakalandı
ABONE OL
Bartın'da ismi açıklanmayan bir kişinin kendilerini "Baş komiser" olarak tanıtan şüpheliler tarafından 3 milyon 814 bin 250 TL dolandırılması suçu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak illeri olmak üzere toplam 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 cep telefonu, 9 sim kartı, 2 banka kartı, 2 harddisk, 1 laptop ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

Soruşturmanın mevcut deliller doğrultusunda derinleştirilerek genişletildiği ve tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

  • komiser
  • dolandırıcı
  • polis

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.