İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4033
  • EURO
    51,5656
  • ALTIN
    7095.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Başa düşen ''kediden'' tazminat

İstanbul'da serum tedavisi sırasında tavandan üzerine kedi düşen sanat danışmanı B.B. özel hastaneden 50 bin TL manevi tazminat kazandı.

AKŞAM Gazetesi27 Ocak 2026 Salı 08:31 - Güncelleme:
Başa düşen ''kediden'' tazminat
ABONE OL

İstanbul'da bir özel hastanede serum tedavisi gören bir hasta, tavandan düşen metal plaka ve kedi nedeniyle yaralandı.

21 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olay, hastane kayıtlarına tutanakla geçirildi. B.B. isimli kadın hastanın baş bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluştu. Olası enfeksiyon riskine karşı tetanos aşısı yapılan B.B., kedinin teması nedeniyle kuduz şüphesiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Burada kuduz aşısı ve antikor tedavisi uygulandı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Tedavi sürecinin ardından hasta, özel hastane hakkında dava açtı ve 250 bin lira manevi tazminat talep etti. Tüketici Mahkemesi, hastanenin faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.