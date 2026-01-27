Başa düşen ''kediden'' tazminat

İstanbul'da bir özel hastanede serum tedavisi gören bir hasta, tavandan düşen metal plaka ve kedi nedeniyle yaralandı.

21 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olay, hastane kayıtlarına tutanakla geçirildi. B.B. isimli kadın hastanın baş bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluştu. Olası enfeksiyon riskine karşı tetanos aşısı yapılan B.B., kedinin teması nedeniyle kuduz şüphesiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Burada kuduz aşısı ve antikor tedavisi uygulandı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Tedavi sürecinin ardından hasta, özel hastane hakkında dava açtı ve 250 bin lira manevi tazminat talep etti. Tüketici Mahkemesi, hastanenin faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.