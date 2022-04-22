Başak Cengiz'i vahşice katleden cani hakkında yeni gelişme

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okudu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Duruşma avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.