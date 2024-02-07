İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6008
  • EURO
    32,9861
  • ALTIN
    2001.77
  • BIST100
    8883.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başak Demirtaş, İBB başkan adaylığından çekildi
Güncel

Başak Demirtaş, İBB başkan adaylığından çekildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yapılan görüşmenin ardından alınan ortak karar sonucu Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

IHA7 Şubat 2024 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Başak Demirtaş, İBB başkan adaylığından çekildi
ABONE OL

DEM parti tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul için aday adayı olarak ismi geçenlerin partiye güç verdiği ve adaylık için en çok Başak Demirtaş'ın isminin öne çıkartıldığı" belirtilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım'la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.