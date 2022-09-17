Başakşehir Belediyesi, Avrupa'da final yolunda

Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi başta olmak üzere ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıran inovasyon adımları, Başakşehir'i sekizincisi düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri Yarışması'nda ilk 6'ya taşıdı.

"10 YILLIK TECRÜBEMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Yarışma sürecini değerlendiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yenilikçi bir proje için haftalarca, aylarca çalıştıklarının altını çizdi. Teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalara 10 yıl önce başladıklarını belirten Kartoğlu, "İnovasyona giden yolda çok çaba sarf ettik. Yakılacak ilk kıvılcımın bizi geleceğe taşıyacağından sonuna kadar emindik. Öyle de oldu. 10 yıldır devam eden sosyal inovasyon çalışmalarımızı, yenilikçi uygulamalarımızla birleştirdik. Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'ne başvuruda bulunduk" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İLKE DAHA İMZA ATTIK"

Yarı finale kalarak büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Kartoğlu, "Başakşehir Living Lab'de hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve ülkemizdeki teknoloji hamlesine nasıl liderlik ettiğimizi uzun uzun anlattık. Her projemizin sürdürülebilir olduğunu ve her birini gelecek hedefleri doğrultusunda hazırladığımızı belirttik. Bunun sonucunda, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, Madrid ve Marsilya gibi şehirlerin de aralarında yer aldığı yarışmada ilk 6'ya kaldık ve yarı finale yükseldik" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İNOVASYON BAŞKENTİ OLACAĞIZ"

Avrupa inovasyon başkentinin belli olacağı finale günler kaldığına dikkat çeken Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz ve milletimiz için büyük bir öneme sahip olan bu yarışma, bizim için bir milat niteliğinde. Şehrimizin marka değerine değer katacak olan yarışmada büyük finale artık günler kaldı. Yine birlikte başaracağız. Başakşehir'imizi Avrupa İnovasyon Başkenti yapma yolunda azimle, inançla ve gayretle çalışacağız."