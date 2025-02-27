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Yolcular dehşeti yaşadı! İETT otobüsü bu hale geldi

Başakşehir'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Yolcular dehşeti yaşadı! İETT otobüsü bu hale geldi
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

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