Başakşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesi açıklandı! Valiliğin son dakika açıklamasında Başakşehir'de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

Başakşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesi açıklandı! Valilik açıklamasında Başakşehir’de birçok caminin Cuma namazı için uygun olduğu görüldü. Başakşehir’de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte Başakşehir için son dakika açıklanana Başakşehir'de Cuma namazı kılınacak camiler ve Cuma namazının nasıl kılınacağı listesi;
Vali Yerlikaya açıklamasında camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu.
BAŞAKŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Altınşehir Altınşehir Merkez Camii
Altınşehir Altınşehir Tepe Mh.Eski Camii
Altınşehir Halililürrahman Camii
Altınşehir Hz.İbrahim Camii
Altınşehir Medine Mescidi
Bahçeşehir 1. Kısım Bahçeşehir Camii
Bahçeşehir 1. Kısım Ebussuud Efendi Camii
Bahçeşehir 1. Kısım Hacı Kamil Demiröz Camii
Bahçeşehir 1. Kısım İskilipli Atıf Hoca Camii
Bahçeşehir 1. Kısım Kutül Ammare Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Merkez Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Emlak Konut Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Hacı Osman Işıklı Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Hoşdere Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii
Bahçeşehir 2. Kısım Yavuz Sultan Selim Camii
Başakşehir Başak Mh.Ömer Nasuhi Bilmen Camii
Başakşehir Ensar Camii
Başakşehir Göçmen Konutları Camii
Başakşehir Hz.Bilali Habeşi Camii
Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
Başakşehir Mevlana Camii
Başakşehir Sarı Saltuk Camii
Başakşehir Selmanı Farisi Camii
Başakşehir Süleyman Çelebi Camii
Başakşehir Yunusemre Camii
Başakşehir 4.Etap Tunahan Camii
Başakşehir Akif İnan Camii
Başakşehir Akşemsettin Camii
Başakşehir Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii
Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii
Başakşehir Fatih Göztepe Mescidi
Başakşehir Hacı Simavi Camii
Başakşehir Hayrettin Atmaca Camii
Başakşehir Hoca Ahmet Yesevi Camii
Başakşehir İmamı Azam Camii
Başakşehir Mahmut Esat Coşan Camii
Başakşehir Müderris Halil Hilmi Camii
Başakşehir Şehit Ömer Halisdemir Camii
Başakşehir Şeyh Şamil Camii
Güvercintepe Bayramtepe Hz. Ebubekir Camii
Güvercintepe Güvercintepe Kuba Camii
Güvercintepe Bayramtepe Nur Mescidi
Güvercintepe Güvercintepe Rumeliler Sitesi Mescidi
Güvercintepe Altınşehir İmamoğulları Camii
Güvercintepe Altıntşehir Tepe Mh.Hz.Ali Camii
Güvercintepe Bayramtepe Huzur Camii
Güvercintepe Zeliha Hatun Camii
Güvercintepe Bayramtepe Sultan Beyazıt Camii
Güvercintepe Nurul Ayn Mescidi
Güvercintepe Tekstilkent Kooperatif Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Abdullahpaşa Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Altıntaç Hacı Mehmet Aydın Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakop Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir Sanayi Sitesi Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayiciler Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sitesi Namık Sönmez Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Kooperatif Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi Mescidi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Galvo Teknik Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanayi Kooperatifi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Güngören Sanayi Sitesi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyed Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İpkas Kooperatif Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İsteks Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Masko Kooperatif Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Saraçlar Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sarı Dökümcüler Kooperatifi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sobacılar Sitesi Rüstem Çelik Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Camii
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Mescidi
Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulv. No:60 Abdülhamid Han Camii
Kayabaşı Başakşehir Merkez Camii
Güvercintepe Elmalılı Hamdi Yazır Camii
Kayabaşı Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii
Kayabaşı Ertuğrul Gazi Camii
Kayabaşı Gazi Süleyman Paşa Camii
Kayabaşı Hacı Kasım Camii
Kayabaşı Hz. Osman Camii
Kayabaşı Hz.Hüseyin Camii
Kayabaşı Kayabaşı Çamlıca Mh.Hz.İsmail Camii
Kayabaşı Kayabaşı Mh.Camii
Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii
Kayabaşı Mehmet Şükrü Paşa Camii
Kayabaşı Süleyman Şah Camii
Kayabaşı Uhud Camii
Şahintepe Aydınlar Camii
Şahintepe Hacı Ahmet Merkez Camii
Şahintepe İskender Esma Camii
Şahintepe Şahintepe Fetih Camii
Şahintepe Veysel Karani Camii
Şahintepe Zekiye Hatun Camii
Şahintepe Şamlar Mh.Camii
Şahintepe Şamlar Yeşil Çamlık Camii
Şahintepe Yenişamlar Mh.Camii
Ziya Gökalp Ağaoğlu Ayazma Sitesi Mescidi
Ziya Gökalp Hasan Küçükoğlu Camii
Ziya Gökalp Hatice Binti Ali Camii
Ziya Gökalp Toki Ayazma Camii
Ziya Gökalp Ziya Gökalp Mh.Hz.Ömer Camii