Başakşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesi açıklandı! Valiliğin son dakika açıklamasında Başakşehir'de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:56

Başakşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesi açıklandı! Valilik açıklamasında Başakşehir’de birçok caminin Cuma namazı için uygun olduğu görüldü. Başakşehir’de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte Başakşehir için son dakika açıklanana Başakşehir'de Cuma namazı kılınacak camiler ve Cuma namazının nasıl kılınacağı listesi;



Vali Yerlikaya açıklamasında camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Altınşehir Altınşehir Merkez Camii

Altınşehir Altınşehir Tepe Mh.Eski Camii

Altınşehir Halililürrahman Camii

Altınşehir Hz.İbrahim Camii

Altınşehir Medine Mescidi

Bahçeşehir 1. Kısım Bahçeşehir Camii

Bahçeşehir 1. Kısım Ebussuud Efendi Camii

Bahçeşehir 1. Kısım Hacı Kamil Demiröz Camii

Bahçeşehir 1. Kısım İskilipli Atıf Hoca Camii

Bahçeşehir 1. Kısım Kutül Ammare Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Merkez Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Emlak Konut Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Hacı Osman Işıklı Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Hoşdere Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii

Bahçeşehir 2. Kısım Yavuz Sultan Selim Camii

Başakşehir Başak Mh.Ömer Nasuhi Bilmen Camii

Başakşehir Ensar Camii

Başakşehir Göçmen Konutları Camii

Başakşehir Hz.Bilali Habeşi Camii

Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii

Başakşehir Mevlana Camii

Başakşehir Sarı Saltuk Camii

Başakşehir Selmanı Farisi Camii

Başakşehir Süleyman Çelebi Camii

Başakşehir Yunusemre Camii

Başakşehir 4.Etap Tunahan Camii

Başakşehir Akif İnan Camii

Başakşehir Akşemsettin Camii

Başakşehir Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii

Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii

Başakşehir Fatih Göztepe Mescidi

Başakşehir Hacı Simavi Camii

Başakşehir Hayrettin Atmaca Camii

Başakşehir Hoca Ahmet Yesevi Camii

Başakşehir İmamı Azam Camii

Başakşehir Mahmut Esat Coşan Camii

Başakşehir Müderris Halil Hilmi Camii

Başakşehir Şehit Ömer Halisdemir Camii

Başakşehir Şeyh Şamil Camii

Güvercintepe Bayramtepe Hz. Ebubekir Camii

Güvercintepe Güvercintepe Kuba Camii

Güvercintepe Bayramtepe Nur Mescidi

Güvercintepe Güvercintepe Rumeliler Sitesi Mescidi

Güvercintepe Altınşehir İmamoğulları Camii

Güvercintepe Altıntşehir Tepe Mh.Hz.Ali Camii

Güvercintepe Bayramtepe Huzur Camii

Güvercintepe Zeliha Hatun Camii

Güvercintepe Bayramtepe Sultan Beyazıt Camii

Güvercintepe Nurul Ayn Mescidi

Güvercintepe Tekstilkent Kooperatif Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Abdullahpaşa Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Altıntaç Hacı Mehmet Aydın Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakop Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir Sanayi Sitesi Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayiciler Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sitesi Namık Sönmez Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Kooperatif Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi Mescidi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Galvo Teknik Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanayi Kooperatifi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Güngören Sanayi Sitesi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyed Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İpkas Kooperatif Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İsteks Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Masko Kooperatif Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Saraçlar Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sarı Dökümcüler Kooperatifi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sobacılar Sitesi Rüstem Çelik Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Camii

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Mescidi

Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulv. No:60 Abdülhamid Han Camii

Kayabaşı Başakşehir Merkez Camii

Güvercintepe Elmalılı Hamdi Yazır Camii

Kayabaşı Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii

Kayabaşı Ertuğrul Gazi Camii

Kayabaşı Gazi Süleyman Paşa Camii

Kayabaşı Hacı Kasım Camii

Kayabaşı Hz. Osman Camii

Kayabaşı Hz.Hüseyin Camii

Kayabaşı Kayabaşı Çamlıca Mh.Hz.İsmail Camii

Kayabaşı Kayabaşı Mh.Camii

Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii

Kayabaşı Mehmet Şükrü Paşa Camii

Kayabaşı Süleyman Şah Camii

Kayabaşı Uhud Camii

Şahintepe Aydınlar Camii

Şahintepe Hacı Ahmet Merkez Camii

Şahintepe İskender Esma Camii

Şahintepe Şahintepe Fetih Camii

Şahintepe Veysel Karani Camii

Şahintepe Zekiye Hatun Camii

Şahintepe Şamlar Mh.Camii

Şahintepe Şamlar Yeşil Çamlık Camii

Şahintepe Yenişamlar Mh.Camii

Ziya Gökalp Ağaoğlu Ayazma Sitesi Mescidi

Ziya Gökalp Hasan Küçükoğlu Camii

Ziya Gökalp Hatice Binti Ali Camii

Ziya Gökalp Toki Ayazma Camii

Ziya Gökalp Ziya Gökalp Mh.Hz.Ömer Camii