Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi'nde yangın Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer iş yerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.