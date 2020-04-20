20 Nisan 2020 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katılıyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane ile ilgili canlı yayında brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettni Koca şunları söyledi:

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı.

Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim iin önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.