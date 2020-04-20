Başakşehir Şehir Hastanesi muayeneye açıldı mı? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne normal muayene için gidilebilir mi?

20 Nisan 2020 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:22

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bugün açılışının yapılmasıyla birlikte, Başakşehir Şehir Hastanesi muayeneye açıldı mı? sorusu merak edilmeye başlandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne normal muayene için gitmek isteyen vatandaşlar, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne normal muayene için gidilebilir mi? sorusunu yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışta konuşma yaparak vatandaşları bilgilendirdi. İşte açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NORMAL MUAYENEYE AÇILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını belirtti.



Bakan Koca'nın açıklaması konu ile ilgili şu şekilde:

'ŞİMDİLİK PANDEMİ HASTANESİ OLARAK KULLANILACAK'

'Şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracılığı ile nakledilerek yatırılması planlandı. Bugün için 155 yoğun bakım yatağı ile birlikte 1035 yatağı daha sağlık sistemimize katmış bulunuyoruz.'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs pandemisi nedeniyle Başkan Erdoğan'ın talimatıyla açılışı öne alınan ve ilk etabı hızla tamamlanarak hizmete giren İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi açılışında bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa'da en fazla yoğun bakım yatağına sahip olan Başakşehir Şehir Hastanesinin tarihe geçecek özelliklere sahip olduğunu aktaran Koca tek tek bu özellikleri aktardı.

İşte Bakan Koca'nın Başakşehir şehir hastanesi açılışında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"TAMAMI 15 MAYIS'TA HİZMETE GİRECEK"

Bugün ilk etabının açılışını yaptığımız Başakşehir şehir hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmete girmiş olacak. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

AVRUPA'NIN EN FAZLA YOĞUN BAKIM YATAĞINA SAHİP

Enerji ve çevre dostu tasarımlarla inşa edilmiş olan hastanemiz Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip olan hastanesidir. Kapalı devre TV ünitesinde bulunan tüm kampüsün 24 saat güvenlik kontrolü de yapılmaktadır. Ayrıca tam kapasite akıllı bina sistemi ile donatılmıştır.

KANSERDE KRİTİK CİHAZLAR BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNDE OLACAK

Şu anda tomografi ve tıbbi görüntüleme cihazlarımız hizmete ve kullanıma hazır durumdadır. Hepsi yeterli sayıda ve tekonolojide hazır durumdadır. Özellikle kanser tanısında kullandığımız cihazlar da planlanmış ve teşhis ve tedavide en gelişmiş cihazların hizmet vereceği şekilde hazırlanmaktadır.

HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

İlk etabı bugün açılan Başakşehir Şehir Hastanesi çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22 )Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

2. ETAP NE ZAMAN AÇILACAK?

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı 20 Mayıs 2020'de açılacak.