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Güncel

Başakşehir Şehir Hastanesi yıl ortasında hizmete girecek

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin bu yılın ortalarına doğru açılması planlanıyor.

DHA16.01.2020  09:20 - Güncelleme: 16.01.2020  09:20

6 BLOKTAN OLUŞACAK

1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2040 sismik izolatörle, “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası” unvanına sahip olacak. Hastane deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, aksamadan yerine getirmeye devam edecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi’nden oluşacak. Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşacak.

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