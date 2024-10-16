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Güncel

Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tedbir amacıyla apartmanı tahliye etti.

Sağlık görevlileri dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGARLA YANGIN YAYILDI

Site sakinlerinden Mehmet Yılmaz, yangının yatsı namazı sırasında D-8 Blok'ta çıktığını söyledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının D-7 Blok'a da sıçradığını kaydeden Yılmaz, "Yangın çatıda çıktı, itfaiye içeri girdi. Binalarımız 10 katlı, Allah razı olsun itfaiye çabuk geldi. Binalarımızı boşalttılar, arabalarımızı da çektik." diye konuştu.

Yılmaz, yangında kimsenin yaralanmadığını da ifade etti.

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